На фестиваль «Кукушка» в Выборг приехали более 100 фольклористов

В четвертый раз Выборг принял у себя Фестиваль российской и финской культуры «Кукушка». Два дня на сценах города выступали лучшие фольклорные коллективы из России и Финляндии.

"Кукушка" стал одним из самых ожидаемых событий среди поклонников фольклора. Поучаствовать в нем пожелали более 50 коллективов. К сожалению, отметили организаторы фестиваля, в этом году "Кукушка" не получила поддержки Министерства культуры. В условиях очень скромного финансирования количество участников пришлось жестко регламентировать.

Павел Коротков, продюсер международного фестиваля "Кукушка. Поскольку не удалось получить грант на проведение фестиваля, мы обратились за помощью к людям через краудфандинговую платформу. Нас поддержали около 200 человек и несколько компаний. Для нас это очень приятно, поскольку мы понимаем, что занимаемся нужным делом.

Как отметил куратор фестиваля Сергей Старостин, "Кукушка" - это продукт народной дипломатии. Фестиваль не коммерческий. Сюда приезжают музыканты, любящие и понимающие народное творчество.

Владимир Гуськов, художественный руководитель ансамбля "Лествица" Хочется двигать фольклор, который сегодня существует немного с закрытыми глазами. Внутри фольклорных произведений, песен и даже театра мы все говорим об одном и том же: жизнь коротка, и нужно что-то оставить после себя. Что-то, что будет во благо нашим делать. Фестиваль дает нам возможность рассказать об этом людям.

Сергей Старостин, куратор фестиваля "Кукушка" Фестиваль – место, где возникают симпатии, соединения интересов, творческие коллаборации. Возможно, в дальнейшем это выльется в интересные проекты. Для этого, собственно, фестивали и существуют.

В итоге конкурса в Выборг приехали более сотни артистов. В основном это творческие коллективы из Ленинградской области. Но были и группы из Москвы, Перми, Великого Новгорода, Петрозаводска. И, конечно, фестиваль финской культуры не мог состояться без исполнителей из Суоми. На выборгских сценах выступили коллективы Juurakko, Celenka и кукольный театр Sampo из Хельсинки. Кстати, основная тематика нынешнего фестиваля – театр. Поэтому в первый день исполнителей тепло и по-дружески принимал театр "Святая крепость".

А в заключение гала-концетра на сцене Дворца культуры выступили "звезды" фольклора: Марина Капуро и группа "Яблоко", а также Aнне-Maри Кивимяки и группой "Palomylly".