Выборг будет есть собственные деликатесы

О доступности продуктов, произведенных фермерами в Выборгском районе, говорили сегодня на выставке «Агрорусь-2019». Местную продукцию с удовольствием покупают крупные сетевые магазины. Но земляки ее практически не видят. О создании фермерских магазинов в нашем городе руководители Выборгского района вели переговоры с руководителями сельхозпредприятий.

Выставка "Агрорусь" стала еще более представительной. В этом году на нее съехались сельхозпроизводители со всей России. Продукты из Выборгского района традиционно широко представлены в павильоне Ленинградской области. В том числе, три наших предприятия выдвинули свою продукцию на конкурс "Золотая медаль".

Таких результатов агропромышленный комплекс района достиг, в том числе, и благодаря вниманию властей. На поддержку сельхозпредприятий из бюджета Выборгского района, в частности, в этом году выделено 20 миллионов рублей, еще порядка 400 миллионов – поддержка Ленобласти.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" ЛО Сегодня мы разговаривали с руководителями сельхозпредприятий, чтобы их продукция доходила и до жителей Выборга. В частности, чтобы были небольшие магазины фермерские, где бы наши жители могли покупать качественные выборгские продукты.

В этом плане, отметил Дмитрий Никулин, очень интересны рыбопродукты, производимые в Выборгском районе из форели, выращенной на Вуоксе. Но, к сожалению, таких качественных морепродуктов как те, что сегодня представили на выставке, в наших магазинах не всегда можно найти.

Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района Это, несправедливо, что часть продукции, которая производится в Выборгском районе, жители не могут найти в магазине. Сегодня мы увидели новый очень большой ассортимент рыбной продукции, которая, к сожалению, сразу уходит в Санкт-Петербург и Москву. Поэтому мы с руководителями, в частности, "Рыбстандарта" ведем переговоры, чтобы они расширяли сеть именно здесь в Выборгском районе и в Выборге.

Группа компаний "Рыбстандарт" разводит форель на нескольких участках на Вуоксе. Рыбу различных размерных рядов поставляют сетевым клиентам. У предприятия есть и собственная переработка. Филе, стейки и икра форели также отправляются на прилавки ритейлеров.