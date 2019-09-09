Выборгских детишек и их родителей пригласил в гости в «вересковую семейную гостиную»

На празднике, которым «Вереск» отметил начало творческого сезона, педагоги этно-культурного центра показал, как работают с малышами.

Кстати, вересковая студия "Подсолнушки" единственная в Выборге, куда можно привести от 1 года. Занятия длятся час, но ребята успевают сделать несколько заданий. Здесь они и поют, и танцуют, и развивают моторику.

Ксения Тусевич, музыкальный руководитель ансамбля "Вереск" Детки очень раскрепощаются на наших занятиях, становятся общительными, познают мир. Это развитие для любого ребенка. Но, наверное, больше всего они нужны гиперактивным детям, чтобы они выплескивали свои эмоции, энергию. Домой, мне кажется, они приходят спокойные, послушные, на радость родителям.

На уроках ребятишки осваивают не только фольклор и народные инструменты, но и народную культуру, народные промыслы, эстрадное пение. Родители, которые приводят сюда детей, говорят, что занятия уже в таком раннем возрасте позволяют понять, какие задатки есть у ребенка, что ему больше интересно: петь, рисовать, лепить, играть на музыкальных инструментах или может быть танцевать.