Минсельхоз предлагает стать ближе к земле за 3 миллиона

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района
Сейчас всем понятно, что сельское хозяйство убыточно, и без поддержки государства мелкотоварный сектор развивается плохо. Производство затратное, себестоимость продукции высока, и населению она не по карману. Дополнительное финансирование позволяет поддерживать приемлемую цену на качественные фермерские продукты.
По сельскохозяйственной переписи 2017 года в Выборгском районе фермерские хозяйства занимают более 7000 га земель. А количество фермерских хозяйств – одно самых больших в области. За 9 месяцев этого года за господдержкой обратились 44 фермера. Наиболее востребованы субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья.
Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района
В этом году наши фермеры уже получили со всех уровней бюджета 10,4 миллиона рублей. Это на 4% больше прошлого года.
И если "традиционным" животноводством – разведением курей или молочного скота, занимаются, как правило, крупные сельхозпроизводители, то фермеры предпочитают "экзотическое" для наших прилавков производство. Например, разведение индюков, перепелов, уток, овец.
Хотя, многие фермерские хозяйства сегодня вышли на приличные показатели производства. Например, семейная ферма по разведению индюков планирует произвести до конца года 20 тонн диетического индюшачьего мяса.
Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района
С этого года у нас появилась новая мера поддержки – грант "Агростартап". Он выдается начинающим фермерам. Если фермер планирует индивидуально вести хозяйство, он может претендовать на господдержку до 3 миллионов рублей. А если вступает в кооператив – до 4 миллионов. А дальше существуют другие меры поддержки, которые получают сельхозпредприятия, включенные в перечень фермерских хозяйств, которые курируются комитетом агропромышленного комплекса правительства Ленобласти и Выборгского района.