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Вчера, 21:41

Минсельхоз предлагает стать ближе к земле за 3 миллиона

Поддержку государства в этом году получили 44 фермера Выборгского района. Причем, 20 хозяйств были созданы и развиваются за счет грантов. В этом году у желающих работать «на земле» появилась еще одна возможность начать собственное дело «с нуля».

гранты и субсидии фермерским и крестьянским хозяйствам в Ленобласти 

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района

Сейчас всем понятно, что сельское хозяйство убыточно, и без поддержки государства мелкотоварный сектор развивается плохо. Производство затратное, себестоимость продукции высока, и населению она не по карману. Дополнительное финансирование позволяет поддерживать приемлемую цену на качественные фермерские продукты. 

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района

По сельскохозяйственной переписи 2017 года в Выборгском районе фермерские хозяйства занимают более 7000 га земель. А количество фермерских хозяйств – одно самых больших в области. За 9 месяцев этого года за господдержкой обратились 44 фермера. Наиболее востребованы субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья.  

гранты и субсидии фермерским и крестьянским хозяйствам в Ленобласти

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района

В этом году наши фермеры  уже получили со всех уровней бюджета 10,4 миллиона рублей. Это на 4% больше прошлого года. 

гранты и субсидии фермерским и крестьянским хозяйствам в Ленобласти

И если "традиционным" животноводством – разведением курей или молочного скота, занимаются, как правило, крупные сельхозпроизводители, то фермеры предпочитают "экзотическое" для наших прилавков производство. Например, разведение индюков, перепелов, уток, овец. 

гранты и субсидии фермерским и крестьянским хозяйствам в Ленобласти

Хотя, многие фермерские хозяйства сегодня вышли на приличные показатели производства. Например, семейная ферма по разведению индюков планирует произвести до конца года 20 тонн диетического индюшачьего мяса. 

гранты и субсидии фермерским и крестьянским хозяйствам в Ленобласти

 Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района

С этого года у нас появилась новая мера поддержки – грант "Агростартап". Он выдается начинающим фермерам. Если фермер планирует индивидуально вести хозяйство, он может претендовать на господдержку до 3 миллионов рублей. А если вступает в кооператив – до 4 миллионов. А дальше существуют другие меры поддержки, которые получают сельхозпредприятия, включенные в перечень фермерских хозяйств, которые курируются комитетом агропромышленного комплекса правительства Ленобласти и Выборгского района.
 

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