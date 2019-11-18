Минсельхоз предлагает стать ближе к земле за 3 миллиона

Поддержку государства в этом году получили 44 фермера Выборгского района. Причем, 20 хозяйств были созданы и развиваются за счет грантов. В этом году у желающих работать «на земле» появилась еще одна возможность начать собственное дело «с нуля».

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района Сейчас всем понятно, что сельское хозяйство убыточно, и без поддержки государства мелкотоварный сектор развивается плохо. Производство затратное, себестоимость продукции высока, и населению она не по карману. Дополнительное финансирование позволяет поддерживать приемлемую цену на качественные фермерские продукты.

По сельскохозяйственной переписи 2017 года в Выборгском районе фермерские хозяйства занимают более 7000 га земель. А количество фермерских хозяйств – одно самых больших в области. За 9 месяцев этого года за господдержкой обратились 44 фермера. Наиболее востребованы субсидии на приобретение комбикорма и содержание маточного поголовья.

Надежда Литвиненко, начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района В этом году наши фермеры уже получили со всех уровней бюджета 10,4 миллиона рублей. Это на 4% больше прошлого года.

И если "традиционным" животноводством – разведением курей или молочного скота, занимаются, как правило, крупные сельхозпроизводители, то фермеры предпочитают "экзотическое" для наших прилавков производство. Например, разведение индюков, перепелов, уток, овец.

Хотя, многие фермерские хозяйства сегодня вышли на приличные показатели производства. Например, семейная ферма по разведению индюков планирует произвести до конца года 20 тонн диетического индюшачьего мяса.