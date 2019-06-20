В Выборге установили купель на понтонах

Как правило, к празднику Крещения устанавливаются крепкие морозы. Однако в этом году зима выдалась теплая. Но это не повод отменять главную праздничную традицию - крещенские купания.

19 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне. В акватории Большого ковша у лодочной станции уже организована купель. Но, в этом году оборудовать место для крещенских купаний было сложнее обычного. Все дело в плюсовой температуре воздуха.

Виктор Гришкин, руководитель аппарата Совета депутатов У нас возникли трудности по установке кессона – на заливе не встал лед. Мы продумали много вариантов. Вспомнили, что нам не раз помогала компания Маринпласт. Мы опять же обратились, и они нам помогли – установили понтоны на заливе, где мы установим кессон.Также хотелось бы поблагодарить депутатский корпус, администрацию города, Фаворит и Фаворит Плюс за неоценимую помощь в организации купели.

Крещенские купания пройдут с 18 на 19 января с 19.20 до 02.00. 19 января омовение в воде всех желающих продлится с 09.00 до 20.00.