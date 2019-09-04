Историю выборгских отелей сохранило для потомков издательство "Фаворит Выборг"

Памятную доску о визите Михаила Глинки в Выборг открыли на здании бывшей гостиницы Мотти, где композитор останавливался со своими друзьями. Сейчас в этом здании располагается Институт экономической безопасности ЛГУ им.Пушкина. И благодаря историческим изысканиям студентов института состоялось еще одно событие: издательство «Фаворит Выборг» отпечатала книгу об истории выборгских гостиниц.

Александр Петров, председатель общественного ообъединения "Фаворит Выборг" Я был в институте на семинаре, где студенты показывали свои работы по истории гостиниц Выборга. Я был поражен, сколько, оказывается, было гостиниц в городе. И они располагались в домах, о которых я бы и не думал. Я заинтересовался, пришел к Диме Семенову, и рассказал ему идею новой книги.

Директор АНО "Фаворит Выборг" и по совместительству гавред издательского дома Дмитрий Семенов за работу взялся с удовольствием. В основу новой книги легли исторические данные, собранные студентами, и дополненные собственными изысканиями. Почти полтора года информацию собирали по архивам России и Финляндии.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг" Когда мы начали работать над книгой "Добро пожаловать в Выборг", оказалось, что и я, родившийся в Выборге, мало что знаю об этой стороне истории. Выборг был центром Южной Карелии – известный факт. Туристов здесь было много. И много гостиниц - около 40. Например, бывший завод "Электроинструмент" [Крепостная, 15] тоже когда-то был гостиницей. Интересно было поднять историю этих гостиниц от начала до конца, посмотреть, как работали гостиницы в финское время, как они устроены, какие интерьеры было, сравнить с современным миром.

В издании кроме любопытных исторических материалов постарались собрать и уникальные фотографии, которые практически никто не видел. Так получилась очередная, уже 16 книга в коллекции издательства АНО "Фаворит Выборг". Тираж небольшой. В продажу книга не поступит. Ее экземпляры будут переданы в библиотеки Аалто, Выборгского замка и учебных заведений города.

Александр Петров, председатель общественного объединения "Фаворит Выборг" Сейчас у нас есть идея, выпустить книгу о банках. В Выборге было почти 30 банков: филиалов и головных предприятий. Это тоже очень интересная тема. И мы готовим еще одну книгу, о выборгских композиторах. В Выборге, оказывается, родились, жили, творили 36 композиторов. В книге будет и страничка Сережи Петрова, как композитора нашего времени.

Дмитрий Семенов, директор АНО "Фаворит Выборг" Да, издание исторических книг не приносит доход. Но это приносит духовное и моральное удовлетворение всем, кто помогает или стоит за этими проектами. Мы понимаем, что собирая весь этот материал, издавая его в бумажном виде, мы пытаемся сохранить для потомков историю нашего города.

Как отметил Александр Петров, печатая книги, "Фаворит Выборг" преследует еще одну цель: привлечь к Выборгу внимание региональных и федеральных властей. Статус город-музей Выборгу уже дали. Но теперь ему необходима финансовая поддержка государства, чтобы соответствовать этому званию в полной мере.