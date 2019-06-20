О первых студенческих традициях рассказали на лекции в ВЦ "Эрмитаж-Выборг"

Выборгские студенты отметили Татьянин день. Его история уходит корнями в далёкое прошлое. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала Указ об основании Московского университета. Именно этот день в дальнейшем стал считаться праздником не только студентов, но и преподавателей.

В преддверии Дня российского студенчества в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" прошла познавательная лекция для учащихся выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина. Подобные встречи проходят здесь ежегодно. На этот раз молодёжи рассказали об истории Татьяниного дня и о первых студенческих традициях.

Елена Пенская, сотрудник Выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Праздник Татьянин день начинался с храма мученицы Татианы, который был построен в Москве в университете. Там проходило праздничное богослужение, а потом студенты вместе с преподавателями гуляли на Тверском бульваре. Тогда существовал интересный обычай: любимых преподавателей студенты брали на руки и торжественно вносили на гуляния в честь праздника.

Были у студентов и другие традиции. К примеру, принято перед экзаменами крикнуть в окно - "Халява, приди! Шара, приди!". Этот ритуал в почёте и сегодня. Но мало кто знает, что в действительности означает слово "шара".

Елена Пенская, сотрудник Выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Повторная заварка чая в русском языке и называется "шара". То есть, по сути дела, это означает что-то бесплатное.

Кроме образовательной части была организована и культурно-развлекательная программа. Выборгские студенты поучаствовали в викторине со сладкими призами и побывали на выставке французского искусства XIX века.