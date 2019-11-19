«Золотая осень» собрала выборгских предпринимателей

Ежегодный фестиваль в течение двух дней проходил на нескольких площадках. В нём приняли участие около ста предпринимателей. Участникам рассказали о техническом сопровождении бизнеса в интернет-среде, персональном планировании, как бороться со стрессами и профессиональным выгоранием и о многом другом.

Обучающие программы в этом году дополнили практическими занятиями.