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Сегодня, 14:21

«Золотая осень» собрала выборгских предпринимателей

Ежегодный фестиваль в течение двух дней проходил на нескольких площадках. В нём приняли участие около ста предпринимателей. Участникам рассказали о техническом сопровождении бизнеса в интернет-среде, персональном планировании, как бороться со стрессами и профессиональным выгоранием и о многом другом.
Обучающие программы в этом году дополнили практическими занятиями. 

Метки золотая осеньпредпринимательствофестиваль
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