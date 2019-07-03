"Выборжанка" борется за медали на фестивале женского спорта

Команда "Выборжанка" уже завоевывает медали на Всероссийском фестивале женского спорта «Красота. Грация. Идеал». Он в 19-й раз проходит в Анапе и собрал участниц в возрасте 25 лет и старше со всех регионов страны.

В программу соревнований входят дартс, комбинированная эстафета, лёгкая атлетика, настольный теннис, волейбол. Кроме того, нужно продемонстрировать общую физическую подготовку и представить номер художественной самодеятельности.

Команда "Выборжанка" с первого дня успешно стартовала. В настольном теннисе 3 место завоевала Елена Махова. Второй день соревнований принес два первые места в комбинированной эстафете и в легкой атлетике. Лучшими в этих дисциплинах стали Любовь Ламанен, Ольга Крутикова и Валентина Ламанен.



Завершится фестиваль "Красота. Грация. Идеал" 30 августа. Победительниц определят как в командном, так и в индивидуальном зачете.