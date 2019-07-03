«Выборгтеплоэнерго» устраняет аварию на теплотрассе

Вечером 25 сентября в районе пересечения улиц Димитрова и Ростовской произошел прорыв трубопровода. Аварийная бригада АО "Выборгтеплоэнерго" оперативно выехала на место для устранения утечки. Часть работ проводилась в ночное время. Мероприятия по локализации прорыва трубы диаметром 400 мм продолжаются. Подача горячего водоснабжения потребителям, находящимся в зоне обслуживания котельной, расположенной на ул. Маяковского, 5, будет ограничена до завершения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе АО "Выборгтеплоэнерго".

