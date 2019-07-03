"Выборгская ракета" Виталий Петров станет судьёй проекта автомобильного шоу «Россия рулит!»

Первое в мире автомобильное шоу «Россия рулит!» производства «ВайТ Медиа» стартует скоро в эфире НТВ и на телеканале Автоплюс !

Впервые на российском телевидении непрофессиональные водители пройдут испытания и покажут трюки, с которыми раньше могли справиться только опытные каскадёры. Каждый участник получит шанс продемонстрировать свой талант вождения перед профессиональным жюри и выиграть главный приз – автомобиль.

Шоу создаётся телеканалами НТВ и Авто Плюс при участии программы развития российского автоспорта SMP Racing по оригинальному формату Drive Master, который разработан совместно с крупнейшей международной компанией Keshet International.

Судьями в проекте станут первый российский пилот "Формулы-1", известный автогонщик, заслуженный мастер спорта, пилот программы SMP Racing Виталий Петров и журналист, автомобильный эксперт, мастер спорта, в прошлом автогонщик Михаил Горбачёв.

Правом голоса при оценке номера будет обладать и ведущий проекта - шоумен, актер, телеведущий, мастер спорта международного класса Николай Фоменко. Артист будет вести шоу вместе с популярной актрисой и телеведущей Полиной Максимовой.