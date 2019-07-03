"Вагон и маленькую тележку" сигарет нелегально вёз в Финляндию россиянин





122 блока сигарет и еще четыре пачки обнаружили выборгские таможенники под обшивкой автомобиля. Инцидент произошел на пропускном пункте "Торфяновка". Направлявшийся в Суоми водитель "Крайслера" не подавал таможенную декларацию, но по какой-то причине вызвал подозрение у инспектора, и тот направил машину на более тщательный досмотр. Полученное на ИДК изображение подтвердило догадки таможенников: "Крайслер" был буквально нашпигован посторонними предметами. Всего из технологических полостей и из-под обшивки достали 1224 пачки сигарет "Фест", произведенных в Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе СЗТУ, у гражданина изъяли и товар, и автомобиль - как орудие правонарушения. Ему грозит административное наказание.