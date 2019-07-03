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Сегодня, 14:22

 В пятницу на ВСЗ передадут заказчику ледокол "Обь"


18 октября на Выборгском судостроительном заводе состоится торжественная церемония передачи заказчику портового ледокола "Обь". Судно было заложено три года назад. На воду его спустили прошлым летом. Об этом нам сообщили в пресс-службе предприятия.
Ледокол проекта Aker ARC 124, построенный по заказу ФГУП "Атомфлот",  будет обеспечивать навигацию танкеров со сжиженным природным газом на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. 

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