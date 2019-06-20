 В промзоне Лазаревка сегодня вечером отключат холодную воду

Сегодня в 9 часов вечера в промзоне "Лазаревка" будет прекращено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в выборгском филиале Леноблводоканала. Холодной воды не будет ориентировочно до 5 часов утра. Отключение воды - мера вынужденная. На водопроводной линии произошла утечка, необходимо провести ремонтные работы.

Холодной воды не будет на улице Промышленной, в домах №№ 1,2, 3, 3в, 4, 4б, 7, 7в, 9, 11, 14, 17, 18, а также на Ленинградском шоссе, 103.

К дому по адресу Промышленная, 2 будут подвозить воду - с 21:30 до часу ночи.