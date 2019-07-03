"Театральные" монеты Банка России можно увидеть в библиотеке на Пионерской





Уникальная выставка монет будет экспонироваться в межпоселенческой библиотеке на Пионерской, 4. Здесь будет представлена коллекция "Магия театра". За последние 30 лет Банк России выпустил более ста памятных монет, посвящённых театральному искусству. На выставке представлены изображения 19 из них.

Изображения сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой монеты. История выпуска Центральным банком памятных монет театральной тематики насчитывает ровно тридцать лет – первые из них были отчеканены в 1989 году.

Все монеты, представленные на выставке, можно условно разделить на несколько блоков: балет, опера и драма. На них запечатлены великие композиторы, хореографы, режиссеры, актеры и отдельные сцены всемирно известных постановок, таких как "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Спартак".

Выставка откроется 11 декабря в 16 часов.