Харли Квинн и Дарт Вейдер в новой постановке "Святой крепости"

Репертуар театра «Святая крепость» в конце прошлого года пополнил новый спектакль - «Королевство кривых зеркал» режиссера-постановщика Георгия Цнобиладзе. Но это не обычная сказка, которую знают все без исключения. Произведение в театре осовременили, добавив в постановку новых героев и актуальные в наше время элементы.

Идея сделать спектакль современнее пришла в голову сразу, еще при прочтении пьесы, - признаются артисты театра. Для этого была проделана большая исследовательская работа.

Дарья Ердякова, актриса театра "Святая крепость" Мы сразу понимали, что делаем спектакль для сегодняшних детей. Мы изучали что такое ТикТок, смотрели современные танцы, узнавали у детей что сейчас "в топе". А затем использовали все эти "фишки" в спектакле.

На сцене можно увидеть современные образы персонажей. Среди таких, например, Дарт Вейдер (центральный персонаж первых шести эпизодов саги "Звёздные войны") и Харли Квинн (антигерой вселенной DC Comics).

Но основной сюжет сказки сохранился: девочка Оля, шагнув через зеркало, попала в Королевство кривых зеркал, где ей пришлось пережить немало опасных приключений. Ей удалось увидеть себя со стороны, познакомившись с точно такой же, как она, девочкой по имени Яло. Наблюдая за этой девочкой, как за самой собой, Оля смогла избавиться от недостатков, которых раньше в себе не замечала.

Дарья Ердякова, актриса театра "Святая крепость" Спектакль показывает что нужно быть смелым, ничего не бояться, быть верным дружбе и что иногда важно уметь посмотреть на себя со стороны. Таким образом можно увидеть какие-то плохие черты в себе и их исправить.

С новым спектаклем "Святая Крепость" уже ездила на гастроли. Детям в других городах очень понравилась современная интерпретация сказки. Они восприняли спектакль "на ура" - отмечают артисты.

Дарья Ердякова, актриса театра "Святая крепость" Когда мы были на гастролях дети подпрыгивали со своих мест и танцевали вместе с нами под финальную песню.

Спектакль рассчитан на детей от 5 лет.