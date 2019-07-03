"Своё" - новый бренд 47 региона

В районах Ленинградской области появятся фермерские лавки «СВОЁ».



Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил создать в каждом районе региона фермерские лавки "СВОЁ", куда садоводы-любители и фермеры смогут сдать свою продукцию.



"Сегодня проблема не в том, как вырастить свою продукцию, а в том, как наладить ее сбыт. Часто бывает, что в урожайный год дачники не знают, куда деть яблоки, помидоры, кабачки. Благодаря этим лавкам покупатели будут знать, что приобретают экологически чистые продукты", – подчеркнул Александр Дрозденко.

