«Рудерсдальские игроки» покорили выборгских меломанов

Датский квартет Rudersdal Chamber Players с аншлагом выступил в лекционном зале библиотеки Аалто. Это достаточно молодой, но уже известный ансамбль, с успехом выступающий на крупнейших международных фестивалях. В Выборге концерт организован при поддержке Датского института культуры.

Rudersdal Chamber Players – это интернациональный бэнд. В нем играют музыканты из Дании, Швеции, Испании. Идея объединить в ансамбль первоклассных инструменталистов Кристину Прюн (скрипка), Мину Фред (альт), Джона Эде (виолончель) и Мануэля Эсперилла (фортепиано) принадлежит известному композитору Лере Ауэрбах.

Музыканты сразу обратили на себя внимание на международном уровне. За последние полтора года они приняли участие в крупнейших датских фестивалях, выступали в Польше и США.

Как говорят сами "Рудерсдальские игроки", они любят экспериментировать. Поэтому в репертуаре ансамбля не только "старая классика", но и музыка современных композиторов.

В Выборге музыканты исполнили "Сонату № 2 для скрипки и фортепиано" и "Песни Дании" Карла Нильсена, "Фортепианное трио № 2" Дмитрия Шостаковича и аранжировку для фортепианного квартета "Половецких плясок" Александра Бородина.

Публика с восторгом приняла Rudersdal Chamber Players. А музыканты отметили, что счастливы выступать в Выборге и очень впечатлены теплым приемом и самой библиотекой.

