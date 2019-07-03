 «Перекрёсток» открылся после реконструкции в  Выборге

27 сентября в Выборге открыл свои двери обновлённый супермаркет торговой сети "Перекрёсток".

Площадь магазина составляет более 800 квадратных метров, на которых представлено 13 тысяч наименований товаров, при этом половина из них категории "фрэш": свежие овощи и фрукты, мясо и рыба. Подавляющее большинство товаров "Перекрестка" произведено в России, в том числе в Ленинградской области.

Для удобства покупателей в супермаркете появилась цветовая навигация: мясной отдел – красный, хлеба и выпечки – желтый, рыбный - синий.

Комфортный продуктовый шоппинг теперь может быть дополнен чашкой ароматного кофе или чая и перекусом, ведь в "Перекрёстке" появился собственный булкашоп. Там же гости магазина смогут подзарядить свои гаджеты.

Для увеличения пропускной способности в супермаркете установили пять касс. Бесперебойную работу обновленного магазина обеспечивают 38 сотрудников.

Отметим, что ежедневно торговая сеть предоставляет скидки на несколько сотен позиций. А каждый будний день с момента открытия до 13 часов для пенсионеров действует скидка 10%.