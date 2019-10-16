«Ожерелье Выборга» туристы смогут увидеть в 2020 году

Концепция благоустройства территории Смоляного мыса, разработанная районной администрацией совместно с авторским коллективом Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, воплощается в жизнь. Напомним, проект стал лауреатом Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и получил грант на реализацию. В скором будущем береговая линия Выборгского залива станет многофункциональной территорией отдыха.