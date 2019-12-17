«Ожерелье Выборга» представили жителям и гостям города

Торжественное открытие обновлённой территории Смоляного мыса прошло при участии почетных гостей.

Концепция благоустройства была разработана районной администрацией совместно с авторским коллективом Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета. Проект стал лауреатом Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений, получил грант на реализацию и был воплощён в жизнь. Сегодня береговая линия Выборгского залива - это многофункциональная территория для отдыха...