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Сегодня, 14:53

"Место идей" появилось в Выборге

В Выборге начал работу новый коворкинг-центр. Открытое рабочее пространство назвали "Место идей". Здесь студенты, фрилансеры и те, кто работает дистанционно, могут в любое время арендовать себе рабочее место и трудиться более продуктивно.
 

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