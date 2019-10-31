В Выборге начал работу новый коворкинг-центр. Открытое рабочее пространство назвали "Место идей". Здесь студенты, фрилансеры и те, кто работает дистанционно, могут в любое время арендовать себе рабочее место и трудиться более продуктивно.
"Место идей" появилось в Выборге
В Выборге начал работу новый коворкинг-центр. Открытое рабочее пространство назвали "Место идей". Здесь студенты, фрилансеры и те, кто работает дистанционно, могут в любое время арендовать себе рабочее место и трудиться более продуктивно.
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