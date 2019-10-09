"Кубок Олафа" в Выборге провел Михаил Скипский

Кубок Олафа разыграли в Выборге. Школьный турнир по интеллектуальным играм вновь собрал в нашем городе юных умников и умниц со всей России. Команды провели два полноценных соревновательных дня – отыграли большой брейн-ринг, конкурс мультиигр, несколько туров "Что? Где? Когда?". История кубка Олафа началась в 2018 году, когда турнир стал преемником знаменитой "Выборгской русалочки"...

