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"Фаворит Выборг" поздравил Виталия Петрова с днём рождения

Общественное объединение "Фаворит Выборг" поздравляет Виталия Петрова с юбилеем! Ты родился через два года после нас, и сегодня, вспоминая свой путь, мы вспоминаем и путь твой – от первых заездов в Выборге до триумфов на высшем уровне. Все эти 35 лет мы были и остаемся вместе! Нас всех объединяет наш родной Выборг, который, как и выборгский "Фаворит", ты всегда носишь в своем сердце. Все наше объединение желает тебе стойкости, терпения, целеустремленности и, конечно, звонких побед, которые будут тебя достойны!

ОО "Фаворит Выборг"

Метки виталий петровфаворит выборгюбилей
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