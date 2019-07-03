"Фаворит Выборг" поздравил Виталия Петрова с днём рождения

Общественное объединение "Фаворит Выборг" поздравляет Виталия Петрова с юбилеем! Ты родился через два года после нас, и сегодня, вспоминая свой путь, мы вспоминаем и путь твой – от первых заездов в Выборге до триумфов на высшем уровне. Все эти 35 лет мы были и остаемся вместе! Нас всех объединяет наш родной Выборг, который, как и выборгский "Фаворит", ты всегда носишь в своем сердце. Все наше объединение желает тебе стойкости, терпения, целеустремленности и, конечно, звонких побед, которые будут тебя достойны!



ОО "Фаворит Выборг"