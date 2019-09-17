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Сегодня, 17:17

«Дверь в лето» распахнули в Выборге

В галерее "Знак" библиотеки на Спортивной, 10 открылась выставка акварели преподавателей детской школы искусств Галины Буслаевой и Григория Логвинюка. 
Она будет работать в течение месяца. Экспозицию можно посетить в часы работы библиотеки – ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 19 часов.

Метки выставкагалерея знакъдверь в лето
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