«Да здравствует Лицей!»: выставка на Пионерской, 4

Выставку, посвящённую годовщине основания Царскосельского Императорского лицея, открыли в межпоселенческой библиотеке на Пионерской, 4. Экспозицию представил старейший в России Пушкинский музей, открытый в октябре 1879 года. Изучая коллекцию картин, гости смогут узнать о жизни первых воспитанников Царскосельского лицея в начале XIX века, среди которых был Александр Сергеевич Пушкин.

