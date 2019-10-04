Бешенство  – под контролем

В Выборгском районе стартовала профилактическая кампания против бешенства животных. Владельцы собак и кошек могут привить своих питомцев бесплатно. Для диких животных ветеринары начали раскладку вакцины в ареале их обитания. Это ежегодная мера, которая проходит в два этапа: весной, после схода снега, и осенью.

