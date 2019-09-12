«Балтийский кукловорот» закружит Выборг 15 сентября

Государственный театр драмы и кукол "Святая Крепость" впервые организует международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот". В нём примут участие 17 коллективов из 7 стран. Свои спектакли покажут актёры из Испании, Норвегии, Аргентины, Польши, Эстонии, России и Финляндии. Зрители увидят больше 20 спектаклей. Среди них и детские, и взрослые постановки.

"Святая Крепость" тоже представит свои работы: "Как включали ночь" и восстановленный после семилетней паузы спектакль "Болеро", но вне конкурса. Эти постановки будут показаны на открытии и закрытии фестиваля.