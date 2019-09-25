«Балтийский кукловорот» собрал в Выборге 17 кукольных театров

В Выборге завершился международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот". Целую неделю 17 коллективов из России, Финляндии, Эстонии, Норвегии, Польши, Испании и Аргентины показывали свои спектакли. Члены жюри признаются, что выбрать лучший было сложно.

