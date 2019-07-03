«Артефакт» поможет лучше узнать Выборгский замок

Выборгский музей-заповедник готовится применять новые технологии. По-новому взглянуть на выставку "Шведский Выборг" можно будет с помощью смартфона и установленного мобильного приложения "Артефакт". Таким образом посетители смогут узнать ранее неизвестные факты об экспонатах, ознакомиться с историей создания картин и даже посоветовать друзьям посетить выставку. Интерактивные точки интереса позволят увидеть то, что ранее было скрыто от зрения человека, рассмотреть этапы реставрации экспоната, ранние эскизы и наброски автора. Для этого надо навести камеру мобильного телефона на экспонат, после чего информация появится на экране смартфона.

В новом формате выставка начнет работать в октябре.