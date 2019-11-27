«5 точек роста» для выборгских предпринимателей 

Представители различных сфер бизнеса стали участниками программы "5 точек роста" в рамках федерального образовательного проекта "Деловая среда", цель которого - развитие и рост выручки субъектов малого и среднего бизнеса в 47 регионе. За время обучения участникам предстоит изучить самые разные темы - "Продажи", "Упаковка бизнеса", "Команда", "Трафик" и "Финансы". Своими знаниями с ними поделятся ведущие бизнесмены, тренеры, эксперты финансовых школ и кадровых агентств.