Знамёна нацгвардии украсит герб Ленинградской области

Герб Ленинградской области появится на знаменах нацгвардии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко.

Документ устанавливает, что изображение герба Ленинградской области и его основных элементов может использоваться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках воинских частей войск национальной гвардии РФ, дислоцированных на территории Ленинградской области.

С запросом о рассмотрении возможности использования герба в символике подразделений, дислоцированных в Ленинградской области, к руководству региона обратилось командование Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по СПб и ЛО. Просьба пришла в рамках создаваемой нацгвардией геральдической системы службы.