Жителям Выборга продемонстрируют мобильный автоклуб



Первый многофункциональный передвижной культурный центр Ленинградской области презентуют в Выборге. Торжественное мероприятие состоится 19 октября в 14 часов на Рыночной площади. На сцене автоклуба выступит ансамбль "Вереск".

Передвижной культурный центр приобрел Дом народного творчества Ленинградской области в рамках национального проекта "Культура". Мобильный автоклуб позволит проводить концертные, зрелищные и агитационные мероприятия в населенных пунктах, где нет стационарных объектов культуры. Он представляет собой автомобиль, оснащенный сценой-трансформером и комплектом необходимого звукового, светового и мультимедийного оборудования с автономным источником электроэнергии.