Жительница Всеволожского района записала ребенка в первый класс и выиграла велосипед

Подведены итоги регионального конкурса "Закажи услугу – получи велосипед", который проходил с 24 июня по 31 августа. В нём принимали участие жители Ленинградской области. Главное условие – воспользоваться электронными сервисами сайта gu.lenobl.ru и рассказать об этом в соцсетях, а также быть зарегистрированным в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В борьбе за ценный приз приняли участие 326 человек. Победитель был определен методом случайного автоматизированного отбора. Им стала жительница города Кудрово Всеволожского района Нина Черепанова. Она записала ребенка в первый класс с помощью регионального портала госуслуг. Сертификат на 35 тысяч рублей для покупки велосипеда ей вручила председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова.

Победительница планирует использовать свой приз для велопрогулок всей семьей.