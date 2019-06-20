Жители сельской местности смогут рассчитывать на льготную ипотеку

С 2020 года в Ленинградской области реализуется программа "Комплексное развитие сельских территорий". Она включает в себя поддержку молодых специалистов, развитие сети автомобильных дорог, объектов здравоохранения и культурных учреждений, улучшение жилищных условий на селе. Правом на льготную ипотеку могут воспользоваться жители поселков и городов, численность населения которых не превышает 30 тысяч человек...