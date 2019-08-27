Жители Высоцка отметили 379 День города

Одному из самых маленьких городов России исполнилось 379 лет. День города жители Высоцка отметили вместе, по-семейному уютно с пирожками и катанием на лошадях.

В середине прошлого тысячелетия на мысу Отрадном располагались только шведский таможенный пост и небольшое поселение Тронгзунд, что в переводе означает "узкий пролив". Чтобы охранять подходы к Выборгу через этот узкий пролив, Петр I велел заложить здесь крепость. А позже, когда город был финским, он носил новое имя – Уурас, трудолюбивый.

Здесь действительно живут дружные, трудолюбивые и гостеприимные люди. Об этом в своих поздравлениях говорил глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" Благодаря мегапроектам, связанным с углеводородами, Высоцк сегодня знают не только в Выборгском районе, но и в Ленобласти, и в России. Но главный его потенциал – жители, которые ежедневно трудятся на благо города.

Желая Высоцку процветания, Дмитрий Никулин передал городу подарок от Выборгского района - сертификат на 200 000 руб. Город потратит эти деньги на благоустройство. Подарочные сертификаты также получили семьи, которых в этом году появились малыши. Детишкам постарше тоже сделали подарок – их бесплатно катали на аттракционах и лошадях. А один из высоцких предпринимателей угощал всех горячими пирожками.