Жители Выборгского района - в тройке самых активных избирателей в Ленинградской области

Итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления в 12-ти муниципальных образованиях Выборгского района подвели в территориальной избирательной комиссии. Жители района выбрали 155 депутатов. Явка составила 29,52%. Жители Выборгского района попали в тройку наиболее активных избирателей в Ленинградской области. На первом месте Кировский район – 31,42%. Второе место поделили Ломоносовский район и Сосновоборский городской округ – 29,7%. Официальные решения территориальной избирательной комиссии и списки депутатов по всем городским и сельским поселениям 13 сентября будут опубликованы в газете "Выборг" .