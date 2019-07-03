Жители Вещево опасаются не дожить до газификации посёлка



Журналисты посетили поселок Вещево в Выборгском районе Ленинградской области, в котором нет газоснабжения. В нескольких десятках километров отсюда проходит газопровод "Северный поток-1", по которому топливо идет из России в Германию. Несмотря на это, жителям Вещево приходится покупать баллонный газ, причём ездить за ним в Выборг. Люди сетуют на то, что на строительство "Северного потока-2" только в 2019 году было выделено более 700 млн евро, тогда как на обеспечение газом собственных населенных пунктов средств всегда не хватает, пишет Лента.ру.