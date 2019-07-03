Журналисты посетили поселок Вещево в Выборгском районе Ленинградской области, в котором нет газоснабжения. В нескольких десятках километров отсюда проходит газопровод "Северный поток-1", по которому топливо идет из России в Германию. Несмотря на это, жителям Вещево приходится покупать баллонный газ, причём ездить за ним в Выборг. Люди сетуют на то, что на строительство "Северного потока-2" только в 2019 году было выделено более 700 млн евро, тогда как на обеспечение газом собственных населенных пунктов средств всегда не хватает, пишет Лента.ру.
Жители Вещево опасаются не дожить до газификации посёлка
Метки