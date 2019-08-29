На Рубежной улице пропали ямы

Ремонт дороги на Рубежной начался по многочисленным просьбам жителей улицы. С жалобами на плохое состояние асфальта в общественную приемную 15 округа они обращались и по одиночке, и делегировали председателей советов домов. И в итоге добились своего.

Егор Трифанов, руководитель общественной приемной 15 округа Я сам живу неподалеку, часто езжу по Рубежной. Состояние ее, мягко говоря, было не очень. Ремонт здесь не проводился уже несколько лет. И мы решили подключиться и что-то сделать для решения этой проблемы. Полноценный ремонт провести сразу оказалось невозможно: программа капремонта сформирована, и финансирования на Рубежную просто не хватило. Пришлось изыскивать компромиссные меры.

Компромиссом стал ямочный ремонт. Но ремонт качественный. На Рубежной и съездах во дворы выбрали самые разбитые участки, вынули фрезой старый асфальт, ямы заложили горячим асфальтом и утрамбовали вибрационными катками. В дальнейшем швы зальют битумом, чтобы вода не проникала в них и не разрушала асфальт. Общая площадь заплаток составит 500 м². Такой компромисс позволяе получить адекватное качество жизни уже сегодня, не дожидаясь пока программа реконструкции дорог дойдет до каждой улицы. А это значит, что уже сегодня жители Рубежной будут попадать домой не рискуя своим здоровьем или подвеской автомобиля и смогут комфортно передивигаться по раойну этой зимой.