На Рубежной улице пропали ямы

Егор Трифанов, руководитель общественной приемной 15 округа
Я сам живу неподалеку, часто езжу по Рубежной. Состояние ее, мягко говоря, было не очень. Ремонт здесь не проводился уже несколько лет. И мы решили подключиться и что-то сделать для решения этой проблемы. Полноценный ремонт провести сразу оказалось невозможно: программа капремонта сформирована, и финансирования на Рубежную просто не хватило. Пришлось изыскивать компромиссные меры.
Компромиссом стал ямочный ремонт. Но ремонт качественный. На Рубежной и съездах во дворы выбрали самые разбитые участки, вынули фрезой старый асфальт, ямы заложили горячим асфальтом и утрамбовали вибрационными катками. В дальнейшем швы зальют битумом, чтобы вода не проникала в них и не разрушала асфальт. Общая площадь заплаток составит 500 м². Такой компромисс позволяе получить адекватное качество жизни уже сегодня, не дожидаясь пока программа реконструкции дорог дойдет до каждой улицы. А это значит, что уже сегодня жители Рубежной будут попадать домой не рискуя своим здоровьем или подвеской автомобиля и смогут комфортно передивигаться по раойну этой зимой.
Егор Трифанов, руководитель общественной приемной 15 округа
Понятно, что это временная мера – всего лишь ямочный поддерживающий ремонт, чтобы дорога простояла зиму и весну, и дождалась капитального ремонта. Но уже сейчас по ней можно ездить без ущерба для автомобилей.