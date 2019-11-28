Жители 9 дома по улице Приморской ждут новую детскую площадку

Благоустройством своего двора жители дома №9 по ул. Приморской до недавнего времени похвастаться не могли: ни детской площадки, ни нормальной парковки. Даже скамейки во дворах не менялись уже лет 40. Пожилые люди просто выходили во двор со своими табуретками. Все изменилось этим летом, когда жильцы окрестных домов обратились в приемную своего депутата Виктории Иваненко.

Галина Сюзева, жительница дома Установили тренажеры. Не только дети и подростки ими пользуются, но и их родители. Чему мы очень рады. Нарисовали генплан, как нужно благоустроить двор. Думаю, на следующий год появится у нас детская площадка. И наши детки будут не по деревьям лазать, а культурно отдыхать. А мамы будут наблюдать за ними с новых скамеечек.

Общественной приемной удалось наладить контакт со старшими всех 22-х домов 14 округа. Депутат Виктория Иваненко и ее помощник Алексей Дубов провели общие собрания с жильцами. И на основе их просьб составили депутатские запросы.

Алексей Дубов, руководитель общественной приемной 14 округа Больше всего люди просят благоустроить дворы, отремонтировать внутридворовые проезды, оборудовать детские площадки, установить скамейки. Конечно, не все сразу делается. Необходимо правильно составить документы и вовремя их подать, чтобы войти в программы благоустройства. В администрации района нам подсказывают, как это правильно сделать. И работы по благоустройству дворов стали вестись активнее.

За это лето, например, сделали новую детскую площадку на Приморской, 22, подремонтировали подъездные дороги. Сейчас, говорит Алексей Дубов, обращений очень много. Только за последние 2 недели поданы 6 депутатских запросов. Алексей считает, что люди увидели результаты работы приемной и поверили, что вместе с депутатом можно добиться решения бытовых проблем.