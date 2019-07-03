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Сегодня, 12:18

Жителей и гостей Петербурга приглашают на борт брига Roald Amundsen

Участники молодёжного германо-российского проекта «veter i volny» на парусном учебном бриге Roald Amundsen уже в третий раз приходят в Северную столицу.


Целью проекта является укрепление дружбы между молодежью Германии и России и получение практического опыта управления парусным судном. 

Во время стоянки в Санкт-Петербурге с 30 августа по 2 сентября международный экипаж брига Roald Amundsen предполагает организовать так называемый "открытый трап" для посещения парусника жителями и гостями города. Команда корабля, а также участники проекта "veter i volny" с удовольствием расскажут о паруснике, об опыте работы в международной команде и морских приключениях.
Расписание работы "открытого трапа":

30 августа с 13:00 до 16:00; 
31 августа с 14:00 до 17:00; 
1 сентября с 11:00 до 15:00.

Место швартовки - причал "Набережная лейтенанта Шмидта".

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