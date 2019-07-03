Жителей Ленобласти приглашают присоединиться к благотворительной акции #ЩедрыйВторник

3 декабря в России в четвертый раз пройдет Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник. Жителей Ленинградской области и социально ответственные организации приглашают принять участие в акции.

Это могут сделать любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата акций.

Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет проинформировать общество о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют этот день для привлечения внимания к своей работе и вовлечения в свои ряды новых волонтёров. О своей инициативе активисты, решившие стать участниками #ЩедрогоВторника, должны заявить на сайте акции, где создана специальная карта предстоящих событий.

Справка: #ЩедрыйВторник на протяжении нескольких лет является открытой платформой для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, учреждений культуры, спорта и других организаций. Мероприятия в рамках акции проходят с 19 ноября по 4 декабря 2019 года. Инициатива направлена на развитие культуры благотворительности, поддержку добровольчества.