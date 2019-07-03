Жилой фонд Выборга готов к зиме на 70 процентов

Руководители управляющих компаний и ТСЖ отчитались о готовности к зиме на совещании в администрации Выборгского района. Согласно предоставленным данным, общий уровень готовности в настоящее время составляет порядка 70%. Ряд ТСЖ и управляющих организаций демонстрирует полную готовность. В частности, ООО "Дома СТС", ООО "УК Выборгский маяк", ТСЖ "Калинка", ООО "УО Ответственность", ООО "АКБ-Сервис", ООО "Сток", ООО "Уютный Дом", ООО "Единство Плюс", ООО "Единство Лидер", а также другие маленькие ТСЖ, в состав которых входит от одного до трех домов.Получить паспорта готовности по каждому дому им необходимо не позднее 15 сентября. А чтобы жилой дом был признан подготовленным к отопительному периоду, его инженерные системы обязаны работать без сбоев. Во время подготовки к зиме проводится испытание, поверка, ремонт и наладка всех систем и устройств, которые задействованы в процессе бесперебойной подачи тепла в квартиры.