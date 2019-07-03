Женская больница уже получила крышу

Необычайно быстрое строительство. Общая смета расходов 11,5 миллионов марок. Значительный комплекс сначала вместит 95 пациентов. Новый, доминирующий объект в больничном квартале.

Газета "Karjala" , 06 сентября 1936 года

Вчера большое здание на восточном склоне Батарейной горы было подведено под крышу. Вчера возле строящейся огромной больницы состоялся праздник. Шесть этажей были возведены с необычайной скоростью – всего за два месяца. В основании здания есть еще два этажа, подвальные этажи и тоннель. Поэтому, мы с полным правом можем назвать это здание восьми этажным. Терраса на крыше образует девятый этаж. Объем здания увеличился до 27 тысяч кубометров, а высшая точка расположена на 48 -метровой высоте над уровнем моря и в 26 метрах от поверхности. Больница расположена на высоком склоне, и она стала доминантой не только во всем больничном квартале, но и во всем этом районе города.

Так воплотился в жизнь проект городской больницы, который начал обсуждаться много лет назад. Решение подстегнула ветхость имеющегося сейчас родильного дома и его, ставшая давящей, теснота. Осуществление проекта началось ранней весной прошлого года. Вся больница рассчитана на 95 пациенток. Они будут распределяться по пяти родильным отделениям. Естественно, в больнице будет хирургическое, поликлиническое и светолечебное отделение, которое предназначается для новорожденных детей. На верхнем этаже расположатся квартиры персонала, но в случае необходимости, их можно будет использовать и для целей больницы. Для врачей также предусмотрены здесь квартиры.

Основные расходы на строительство выросли до 6531500 марок. Прокладка труд обошлась в 1,406 миллионов марок, электропроводка стоила 388 тысяч и лифты 210 тысяч марок. В конечном итоге строительство женской больницы обошлось в 11,5 миллионов марок. Большую часть расходов взял на себя город, но и государство также помогло средствами. В 1936 году оно оказало помощь в размере полумиллиона марок. В следующем году предложенo еще 750 тысяч.

Работы по строительству фундамента выполнила городская строительная контора, построив еще и 145 метровый бетонный тоннель, который связал новое здание с кухней городской больницы. В военное время этот тоннель может быть использован как укрытие от газовой атаки.

Основные работы по строительству самого здания с жилыми квартирами выполнило известное местное предприятие АО "Пирамида". По плану здание будет готово к 01 июля будущего года. Возможно, что здание будет готово и ранее, поскольку сейчас работы идут с опережением сроков, указанных в договоре.

Укажем, что субподрядчик, АО "Putkityö", произвело прокладку труб, "Itä-Suomen Sähkö- ja Insinööritoimisto" проложила электропроводку, а АО "Коне" установило лифты.

На праздник возведения крыши, который вчера организовало АО "Пирамида", пришли не только рабочие, но и инженерное руководство города, чиновники и представители медицинских кругов, корреспонденты, прорабы и тд. Руководитель подрядной конторы, инженер Киикка, произнес перед парой сотен гостей, собравшихся на втором этаже, приветственную речь. Он выразил благодарность всем, кто работал на возведении здания, которое за два месяца поднялось от фундамента на шесть этажей. Он также сказал, что здесь, на стройке, царит атмосфера полного взаимопонимания между застройщиком, подрядчиком и рабочими.

Руководитель города Силтанен, в свою очередь, выразил признательность подрядчику. "За эти успехи надо быть благодарным многим участникам, но особенно врачам, которые донесли до всех тяжелое положение и недостатки в этой сфере жизни города и смогли содействовать продвижению проекта и получению положительного решения", сказал Силтанен.

По приглашению подрядчика, некоторые гости были приглашены на торжественный ужин в гостиницу "Кнут Поссе".