Выборгские предприниматели жалуются на проблемы сообща

Давление на мелкий бизнес и ущемление своих прав выборгские предприниматели обсудили сегодня с омбудсменом Еленой Рулевой. Региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей приехала в Выборг, чтобы лично разобраться с проблемами местных коммерсантов.

Бед оказалось не так уж много. На прием записались двое. Еще двое подошли "в порядке живой очереди". Раскрывать детали обращений Елена Рулева не стала. Но отметила, что в общем положение дел у предпринимателей в Выборгском районе тревоги не вызывает.

Елена Рулева, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Кажется, что бизнесмены Выборга самостоятельные и самодостаточные. Они сначала пытаются решать свои проблемы сами, и им этот преимущественно удается. А вот если не удается, они объединяются и обращаются коллективно. Это характерно для Выборгского района. Выборгские предприниматели жалуются только когда исчерпали все собственные возможности.

По каким вопросам обращаются предприниматели Выборгского района? Первое – земельно-имущественные отношения. Второе – проверки контрольно-надзорных органов, особенно правоохранительных. Третье – трудности разрешительных и согласовательных процедур. Ну и, может быть, отношения с налоговой. В основном, в своих жалобах предприниматели поднимают эти вопросы.

Отличие Выборгского района в том, что на мои просьбы установить контакт с предпринимателями и помочь им, администрация откликается. И помощь предпринимателям всегда оказывается быстро.

Елена Александровна отметила, Выборгский район входит в тройку лидеров области по количеству обращений предпринимателей. Но не потому, что права и интересы предпринимателей нарушаются здесь чаще. Характер обращений говорит скорее о большей активности местных бизнесменов и более оживленной экономике региона.