Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты

Новую музейную программу для детей, которую назвали строчкой из популярного стишка, подготовил Дом-музей Ленина в Выборге. Она посвящена игрушкам советского периода. Экспозиция составлена преимущественно из елочных украшений 30-80х годов из коллекции Светланы Ворошиловой.

Сейчас многие испытывают ностальгию по советским елочным игрушкам, отмечают сотрудники Дома-музея Ленина. А многие дети даже не знают, чем их дедушки и бабушки наряжали елку и как отмечали Новый год. Показать эти страницы нашей истории музею очень помогла коллекция игрушек Светланы Ворошиловой.

Елена Гоголь, зав. сектором музейной педагогики Дома-музея Ленина В этой витрине Дед Мороз 1946-го года. Его папа подарил своей маленькой дочке в первый счастливый послевоенный Новый год. И Дед Мороз тоже молодой и счастливый, хотя на выставке он самый старый.

Всего в экспозиции представлены 30 Дедов Морозов самых разных лет, сделанных из самых разных материалов: ваты, пластмассы, резины. Есть даже один в самой настоящей парчовой шубе.

Работники музея очень интересно рассказывают, как менялась мода на игрушки, из каких материалов в разное время их изготавливали и почему. Например, в военное время елочные украшения делали из подручных материалов: проволоки, ваты, бинтов. В "хрущевскую эпоху", когда массово строились малогабаритные квартиры, и большие елки ставить стало некуда, появились настольные искусственные елочки и маленькие 2-3 см игрушки для них.

Зачастую новые елочные украшения появлялись после каких-то событий в культурной и общественной жизни. Например, вслед за выходом на экраны фильма "Цирк" была выпущена целая серия "цирковых" игрушек. А после картины "Карнавальная ночь" очень популярными стали всевозможные часы. И хотя игрушки-часы делали и раньше, но теперь все они показывают одно и то же время: без пяти минуть 12.

Выставка будет работать до 19 января. Посетить ее можно, предварительно записавшись на экскурсию по тел. 2-01-10. А 2,3 и 4 января в 12 и 15 часов посмотреть экспозицию можно будет без записи.