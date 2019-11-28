Завершается сбор материалов для панно «Бессмертный полк»

На данный момент в базе для создания фотопанно "Бессмертный полк" более 2 750 снимков фронтовиков. Из них будет составлена мозаика, которая сложится в картину – вероятнее всего, это будет снимок, сделанный в июне 1944 года на Красной площади Выборга. Ещё есть время стать участником проекта – размещайте фотографии ваших воевавших родных или знакомых в специальном разделе на сайте районной администрации до 1 декабря...