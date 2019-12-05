Защищать от огня поселки в окрестности Полян будет новая пожарная часть

Новое пожарное депо торжественно открыли в поселке Семиозерье. Оно рассчитано на 2 машины и команду из 27 человек. Теперь время прибытия пожарных в 16 населенных пунктов Полянского поселения сократится до 20 минут.

Машины из ближайшей пожарной части №109 в Поляны частенько добирались с опозданием. И 7 лет назад депутаты Законодательного собрания от Выборгского района добились, чтобы в Семиозерье начали строить собственную пожарную часть. Деньги на строительство и оборудование - 44,7 млн рублей - получены по госпрограмме "Безопасность Ленинградской области".

Команда пожарной части №151 состоит из 27 человек, а гараж вмещает две машины. Она обеспечит защиту от огня шестнадцати населенных пунктов. А время прибытия пожарной машины теперь сократится с 30 до 20 минут.

Кстати, коллеги семиозерцев из Рощино также прибыли на открытие новой пожарной части. И помогли устроить для жителей Семиозерья целое шоу с показательным тушением пожара. Любой желающий в этот день получил возможность примерить на себя пожарное снаряжение и посидеть в пожарной машине.