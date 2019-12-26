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Сегодня, 11:19

Зарплата школьных медиков вырастет

В Ленинградской области увеличат заработную плату медиков, работающих в образовательных учреждениях. Такое решение принял глава региона Александр Дрозденко. Как показывает практика, оплата труда врача, фельдшера или медсестры, работающей в школе или детском саду, зачастую в два раза ниже, чем зарплата участковой медсестры в поликлинике. Именно поэтому найти персонал в учреждения образования крайне сложно...

Метки зарплаташкольный медик
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