Задержан водитель грузовика, протаранившего шесть машин на "Скандинавии"

Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено в связи с массовым ДТП на трассе "Скандинавия".





Водитель грузовика, который 21 декабря врезался в стоящие на светофоре машины, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Напомним, в субботу в 5:30 утра, на 143 километре автодороги "Скандинавия", 36-летний мужчина, управлявший грузовиком DAF с полуприцепом, протаранил шесть легковых автомобилей. Их водители ожидали разрешающего сигнала светофора на участке с реверсивным движением, организованным по причине дорожных работ. В результате два человека погибли, одна женщина пострадала. Сегодня вечером Выборгский городской суд изберет меру пресечения водителю грузовика.