Водитель грузовика, который 21 декабря врезался в стоящие на светофоре машины, задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Напомним, в субботу в 5:30 утра, на 143 километре автодороги "Скандинавия", 36-летний мужчина, управлявший грузовиком DAF с полуприцепом, протаранил шесть легковых автомобилей. Их водители ожидали разрешающего сигнала светофора на участке с реверсивным движением, организованным по причине дорожных работ. В результате два человека погибли, одна женщина пострадала. Сегодня вечером Выборгский городской суд изберет меру пресечения водителю грузовика.
Задержан водитель грузовика, протаранившего шесть машин на "Скандинавии"
Уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено в связи с массовым ДТП на трассе "Скандинавия".
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